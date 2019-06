Corea del Nord-Cina: Xi, Pechino offre massimo supporto per ulteriore cooperazione (3)

- La visita di Xi Jinping è oggetto di grande attenzione da parte dei principali attori regionali, che attendono di valutare se l'evento potrà sbloccare lo stallo nei negoziati sulla denuclearizzazione tra Corea del Nord e Stati Uniti. La visita, che precede di appena una settimana il summit del G-20 di Osaka, ha alimentato le speculazioni in merito alle intenzioni e agli obiettivi dei due leader comunisti di Cina e Corea del Nord. A margine del summit di Osaka Xi incontrerà il presidente Usa Donald Trump, per tentare di superare le ostilità commerciali tra le due maggiori economie globali, intensificatesi negli ultimi mesi. Trump ha in programma una sosta a Seul dopo il summit G-20, per discutere con il presidente sudcoreano Moon Jae-in le tematiche legate alla denuclearizzazione della Penisola. (segue) (Cip)