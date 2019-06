Filippine-Cina: Manila rigetta invito a indagine congiunta su collisione navi (3)

- La Marina degli Stati Uniti ha intensificato le operazioni nel Mar Cinese Meridionale, principale teatro del confronto militare tra gli Usa e la Cina. Funzionari Usa hanno segnalato che Washington adotterà misure ancor più decise per arginare l’espansionismo marittimo cinese in quella regione, che costituisce uno snodo cruciale del commercio marittimo internazionale. Dall’inizio del 2019 la Marina Usa ha già effettuato due operazioni di “libertà di navigazione” nelle vicinanze degli atolli unilateralmente militarizzati dalla Cina: il mese scorso il cacciatorpediniere Uss McCampbell ha navigato in prossimità delle isole Paracel; l’11 febbraio scorso, invece, due navi da guerra Usa – la Uss Spruance e la Uss Preble – hanno incrociato di fronte a Mischief Reef, nell’atollo delle Spratly, teatro da settimane di rinnovate tensioni territoriali tra la Cina e le Filippine. (Fim)