Kosovo: presidente Thaci, Ue “ingiusta” verso paese, isolamento deve finire

- L’Unione europea è stata “ingiusta” con il Kosovo nel suo giudizio in vista della prospettiva europea, ma l’isolamento e la stagnazione del paese devono finire. Lo ha affermato il presidente kosovaro, Kosovo Hashim Thaci, commentando le decisioni del Consiglio europeo in un post su Facebook. “È evidente che le turbolenze interne hanno attenuato la visione dell'Ue che non riesce a superare l'istinto protettivo e la sua negligenza verso l'intera regione, in particolare sul Kosovo. Non siamo responsabili dei problemi interni dell'Ue e non rappresentiamo alcuna minaccia per l'Ue. Questo è il motivo per cui non possiamo essere accusati del ruolo minore dell'Ue nella regione e del Kosovo a causa delle continue battute d'arresto”, ha scritto Thaci. “Mentre i paesi confinanti, come l'Albania e la Macedonia del Nord – ha aggiunto - si aspettavano importanti novità per il loro percorso verso l'adesione all'Ue, ci aspettavamo qualcosa di minimo. Ci aspettavamo una riflessione positiva sul porre fine all'ingiusto isolamento della popolazione del Kosovo”. (segue) (Kop)