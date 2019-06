Serbia-Germania: presidente Vucic riceve portavoce Cdu-Csu Hahn

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha ricevuto oggi a Belgrado Florian Hahn, portavoce presso il Bundestag (parlamento federale) tedesco del gruppo Cdu/Csu formato dall'Unione cristiano-democratica di Germania (Cdu) e Unione cristiano-sociale in Baviera (Csu). Secondo quanto riporta un comunicato presidenziale, al centro dell'incontro sono stati i rapporti bilaterali fra Serbia e Germania, che secondo gli interlocutori sono avanzati negli ultimi anni ai massimi livelli della storia comune. La Serbia, ha detto Vucic, è diventata un partner affidabile della Germania nei Balcani occidentali grazie alla sua politica regionale orientata alla pace e alla stabilità. Vucic ha ribadito l'impegno di Belgrado a trovare, attraverso il dialogo con Pristina facilitato dall'Unione europea, una soluzione di compromesso accettabile per entrambe le parti. Il proseguimento del dialogo, ha detto ancora Vucic, sarà possibile solo dopo l'eliminazione da parte di Pristina dei dazi del 100 per cento imposti sulle merci serbe. I due interlocutori hanno infine auspicato che la cooperazione economica fra Serbia e Germania prosegua e veda ancora maggiori investimenti da parte tedesca nel paese balcanico. (Seb)