Kosovo: Corte di Appello proroga custodia per 31 arrestati a marzo nel nord del paese (4)

- Il caso dell'operazione delle forze speciali kosovare nel nord del paese, che ha determinato una serie di arresti inclusi quelli di due dipendenti della missione Unmik, ha fatto salire la tensione tra il Kosovo da una parte e Serbia e Russia dall'altra. "Il dipendente russo della missione Onu in Kosovo arrestato martedì dalla polizia kosovara era in quel momento nell'esercizio delle proprie competenze", ha dichiarato ai giornalisti il viceministro degli Esteri di Mosca, Sergej Vershinin. "In questo caso, stiamo parlando di un'azione provocatoria e procediamo dal fatto che i rappresentanti delle Nazioni Unite, incluso il rappresentante russo, erano nell'esercizio dei propri compiti. Quindi, semplicemente, non possono essere soggetti a sanzioni", ha dichiarato Vershinin, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". Il viceministro russo ha aggiunto: "Crediamo che l'Onu dovrebbe proteggere pienamente le attività dei suoi rappresentanti". (segue) (Kop)