Kosovo: Corte di Appello proroga custodia per 31 arrestati a marzo nel nord del paese (5)

- Mosca ha insistito affinché fossero condotte indagini per individuare le circostanze dell'incidente, nel quale il funzionario russo dell'Onu ha subito danni fisici. "Abbiamo insistito e ricevuto assicurazioni che sarebbe stata condotta un'indagine - è iniziata per quanto ne sappiamo. Per ora non ci sono risultati, ma faremo attenzione a garantire che la verità trionfi e che nessun danno venga fatto ai nostri rappresentanti ed al prestigio delle Nazioni Unite", ha concluso Vershinin. (segue) (Kop)