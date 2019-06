Corea del Nord-Cina: Kim esprime disappunto verso gli Usa durante l’incontro con Xi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha espresso insoddisfazione per la posizione degli Stati Uniti nell’ambito dei colloqui sulla denuclearizzazione, durante il suo incontro con il presidente cinese Xi Jinping, che si trova in visita ufficiale a Pyongyang. Lo hanno riferito i media di Stato cinesi, secondo cui Xi ha esortato il suo interlocutore a tenere aperto il dialogo con gli Stati Unti, come auspicato dalla comunità internazionale. Stando ai resoconti dei media cinesi, Kim ha lamentato che il suo paese ha già assunto iniziative tese a evitare le tensioni, ma “non ha ricevuto” una risposta positiva da Washington. Il presidente cinese ha espresso apprezzamento per gli sforzi compiuti dalla Corea del Nord per promuovere la pace e la stabilità nella regione e per agevolare la denuclearizzazione della Penisola coreana; i due leader hanno confermato l’impegno reciproco a rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali. Kim ha anche fatto riferimento al modello economico cinese, definendolo un importante punto di riferimento per il miglioramento delle vite dei cittadini nordcoreani.Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, intende chiedere al presidente cinese Xi Jinping, in visita ufficiale a Pyongyang, di veicolare una nuova offerta di pace al presidente Usa Donald Trump. Lo ha dichiarato ieri Thae Yong.ho, ex viceambasciatore nordcoreano nel Regno Unito, che nel 2016 ha disertato in Corea del Sud. Intervistato dalla stampa giapponese, Thae ha dichiarato che Kim ha una nuova strategia per realizzare l’ambizione del suo paese di divenire “un nuovo Stato nucleare nella regione”. Secondo l’ex diplomatico, Kim potrebbe offrire a Trump di aprire alle ispezioni o abbandonare cinque siti nucleari e per l’arricchimento dell’uranio, come richiesto dal presidente Usa in occasione del summit di Hanoi tra i due leader, lo scorso febbraio. “Vogliono utilizzare Xi Jinping come mediatore al G-20 di Osaka”, ha detto Thae. “Xi potrebbe recapitare questa nuova offerta direttamente al presidente Trump, e spetterà a quest’ultimo decidere se accettare le nuove proposte”.Il presidente cinese, Xi Jinping, ha intrapreso ieri una visita di due giorni a Pyongyang. La visita è oggetto di grande attenzione da parte dei principali attori regionali, che attendono di valutare se l’evento potrà sbloccare lo stallo nei negoziati sulla denuclearizzazione tra Corea del Nord e Stati Uniti. La visita ufficiale è stata annuncia soltanto lunedì dai media di Stato di Cina e Corea del Nord. La visita, che precede di appena una settimana il summit del G-20 di Osaka, ha alimentato le speculazioni in merito alle intenzioni e agli obiettivi dei due leader comunisti di Cina e Corea del Nord. A margine del summit di Osaka Xi incontrerà il presidente Usa Donald Trump, per tentare di superare le ostilità commerciali tra le due maggiori economie globali, intensificatesi negli ultimi mesi. Trump ha in programma una sosta a Seul dopo il summit G-20, per discutere con il presidente sudcoreano Moon Jae-in le tematiche legate alla denuclearizzazione della Penisola.I media di Stato cinesi e nordcoreani hanno annunciato la visita ufficiale del presidente Xi a Pyongyang soltanto lo scorso lunedì. Quella che inizia oggi è la prima visita ufficiale in assoluto di Xi nella Corea del Nord. La precedente visita di un leader cinese alla Corea del Nord risale al 2005: Pechino aveva infatti sospeso le visite di alto livello in quel paese dopo il primo test nucleare effettuato da Pyongyang, nel 2006. Xi e il leader nordcoreano, Kim Jong-un, si sono comunque già incontrati in quattro occasioni al di fuori della Corea del Nord, a partire da marzo 2018. Secondo l’emittente televisiva di Stato cinese Cctv, al centro dei colloqui tra i due leader ci sarà il tema della denuclearizzazione della Penisola coreana. Pyongyang continua a chiedere un approccio graduale alla denuclearizzazione, mentre gli Stati Uniti non intendono cedere a concessioni sino a denuclearizzazione avvenuta; la visita del presidente cinese a Pyongyang costituirà un importante segnale di sostegno diplomatico al regime nordcoreano.Ad oggi la Cina è il solo alleato della Corea del Nord, ma le relazioni tra i due paesi sono state altalenanti per anni: prima a causa della reticenza di Pyongyang ad adottare appieno il modello economico cinese; e poi, negli ultimi anni, per l’adesione di Pechino alle sanzioni imposte al Nord dalle Nazioni Unite, in risposta ai test balistici e nucleari. I primi sforzi tesi a ripristinare le relazioni bilaterali sono stati compiuti lo scorso anno, con la visita a sorpresa di Kim Jong-un a Pechino, nel marzo 2018: quel viaggio è stato non soltanto il primo del leader nordcoreano in Cina, ma anche il primo in assoluto effettuato da Kim al di fuori del territorio nordcoreano. Nei mesi successivi, Kim e Xi si sono incontrati in altre tre occasioni; il presidente cinese, invece, si era già recato in Corea del Nord nel 2005 e nel 2008, nella veste di funzionario governativo e di vicepresidente cinese.I media di Stato cinesi hanno ricordato che il viaggio di due giorni di Xi in Corea del Nord coincide con il 70mo anniversario dell’istituzione di relazioni diplomatiche tra i due paesi. In risposta all’annuncio di lunedì, il governo sudcoreano ha espresso la fiducia che l’incontro tra Xi e Kim possa contribuire a rilanciare gli sforzi tesi alla denuclearizzazione e alla pace nella Penisola coreana. In un comunicato scritto diffuso proprio lunedì, l’ufficio di presidenza sudcoreano ha riferito di essere a conoscenza della visita dalla scorsa settimana. Un funzionario dell’ufficio di presidenza citato dal quotidiano “Korea Herald” ha affermato che Seul ha cooperato con il governo cinese, e che la visita di Xi a Pyongyang è in linea con “le intenzioni” della Corea del Sud.“Stati Uniti e Cina condividono un pieno consenso in merito alla denuclearizzazione della Penisola coreana. Xi ha parlato apertamente della necessità del dialogo per la pace nella Penisola”, ha detto il funzionario sudcoreano. Seul e Pechino hanno concordato di tenere colloqui bilaterali a margine del summit del G-20, la prossima settimana. Anche la Casa Bianca ha espresso l’auspicio che la visita del presidente cinese a Pyongyang possa contribuire a rilanciare il processo di denuclearizzazione. “Il nostro obiettivo è di conseguire una denuclearizzazione definitiva e pienamente verificata della Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord), come concordato dal presidente Kim”, ha dichiarato all’agenzia di stampa “Yonhap” un funzionario dell’amministrazione presidenziale Usa. Esperti citati dalla stampa sudcoreana sono convinti che l’incontro tra Xi e Kim possa contribuire al rilancio dei colloqui sulla denuclearizzazione, anche alla luce del segnale inviato dal leader nordcoreano con la recente missiva inviata al presidente Usa, Donald Trump.Il presidente sudcoreano Moon ha dichiarato che la lettera include “una parte molto interessante che il presidente Trump non ha divulgato”. Le parole del presidente sudcoreano paiono smentire le indiscrezioni diffuse dalla stampa Usa, secondo cui la missiva contiene gli auguri di compleanno di Kim al presidente Usa, ma nulla di concreto in merito ai negoziati per la denuclearizzazione del Nord. Moon ha aggiunto di essere pronto a incontrare per la quarta volta il leader della Corea del Nord in qualunque momento e senza precondizioni, per portare avanti il processo di distensione e rilancio della cooperazione inter-coreana. Fonti della Casa Bianca valutano la missiva come un tentativo di Pyongyang di voltare pagina dopo le difficoltà seguite al summit di Hanoi dello scorso febbraio, e gettare le basi per un terzo incontro tra i leader dei due paesi.Secondo Cheong Seong-chang, ricercatore senior del Sejong Institute, l’intervento di Pechino è necessario a ridare slancio al processo di denuclearizzazione, dato lo stallo dei colloqui seguito al summit di febbraio tra Turmp e Kim. “Ritengo che Xi premerà affinché la Corea del Nord sia più attiva nei negoziati, e questo sarebbe un regalo per Trump”. Anche secondo Hong Min, direttore della divisione di ricerca sulla Corea del Nord presso l’Istituto coreano per l’unificazione nazionale, Xi tenterà di spronare Pyongyang al dialogo, utilizzando eventuali risultati come leva per influenzare i negoziati commerciali tra la Cina e gli Stati Uniti. Per quanto riguarda la Corea del Nord, il sostegno di Xi è un essenziale fattore di stabilizzazione della politica interna: se il presidente cinese esplicitasse il proprio sostegno a Pyongyang di fronte all’opinione pubblica nordcoreana, Kim sarebbe in grado di giustificare un nuovo tentativo di negoziazione con gli Stati Uniti.Xi ha già fornito un assist in questo senso a Pyongyang prima dell’inizio della visita, affermando che la Corea del Nord sta muovendo nella “giusta direzione”, tentando di risolvere politicamente le questioni relative alla Penisola coreana. Xi ha espresso il proprio giudizio in un raro editoriale pubblicato oggi dal quotidiano di Stato nordcoreano “Rodong Sinmun”, in vista della visita della prima visita di Xi a Pyongyang, a partire da domani. Nell’editoriale, Xi non menziona lo stallo nei colloqui sulla denuclearizzazione tra Stati Uniti e Corea del Nord. Il presidente cinese ha scritto che la sua visita di due giorni alla Corea del Nord consentirà di “rafforzare la comunicazione strategica e lo scambio” tra i due paesi alleati tradizionali. (Git)