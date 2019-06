Ue: salta accordo su transizione per Unione neutrale su clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' saltato l'accordo tra i capi di Stato e di governo dell'Unione europea sulla transizione verso una Unione neutrale dal punto di vista climatico. Dal testo finale delle conclusioni raggiunte dal Consiglio, infatti, è scomparsa la data, che era stata precedentemente scritta nelle bozze di conclusioni, entro cui avviare tale transizione: il 2050. A quanto si apprende da fonti europee, ad essersi opposti sono stati i paesi di Visegrad. Il testo delle bozze recitava: "A seguito delle discussioni settoriali tenute negli ultimi mesi, il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione ad avanzare nei lavori sulle condizioni, gli incentivi e il quadro da istituire per fare in modo di determinare come garantire la transizione verso l'Ue neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050 che preservi la competitività europea, sia giusto e socialmente equilibrato, tenga conto delle circostanze nazionali degli Stati membri e rispetti il loro diritto a decidere il proprio mix energetico, basandosi sulle misure già concordate per raggiungere l'obiettivo di riduzione 2030". (segue) (Beb)