Ue: Consiglio condanna azioni illegali della Turchia nel Mediterraneo orientale e nel Mar Egeo

- Sulle intenzioni della Turchia di perforazione nella zona economica esclusiva di Cipro, il Consiglio europeo ha ricordato e riaffermato le precedenti conclusioni del Consiglio e del Consiglio europeo che condannano fermamente le azioni illegali della Turchia nel Mediterraneo orientale e nel Mar Egeo. Il Consiglio europeo esprime serie preoccupazioni per le attuali attività di perforazione illegale della Turchia nel Mediterraneo orientale e deplora che la Turchia non abbia ancora risposto alle ripetute richieste dell'Ue di cessare tali attività. Il Consiglio europeo sottolinea il grave impatto negativo immediato che tali azioni illegali hanno in tutta la gamma delle relazioni Ue-Turchia, invita Ankara a mostrare moderazione, a rispettare i diritti sovrani di Cipro e ad astenersi da tali azioni. Il Consiglio europeo approva infine l'invito alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna a presentare senza indugio opzioni per misure appropriate, comprese misure mirate. L'Ue continuerà a seguire da vicino gli sviluppi e si appresta a rispondere in modo adeguato e in piena solidarietà con Cipro. Il Consiglio europeo rimarrà al corrente della questione e tornerà di conseguenza.(Beb)