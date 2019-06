Ue: Consiglio, pace e stabilità in Libia è priorità

- La pace e la stabilità a lungo termine in Libia sono una priorità comune per l'Unione europea. E' quello che si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo che, in occasione del decimo anniversario del partenariato orientale, ha riaffermato l'importanza di questo partenariato strategico e ha invitato la Commissione e l'Alto rappresentante a valutare gli strumenti e le misure esistenti e, sulla base di consultazioni appropriate, a presentare entro il 2020, in vista del prossimo vertice del partenariato orientale, un'ulteriore serie di obiettivi politici a lungo termine.(Beb)