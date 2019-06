Usa-Canada: Trump e Trudeau discutono strategia per collaborazione transfrontaliera minerali critici

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il primo ministro canadese, Justin Trudeau, hanno discusso ieri, 20 giugno, l'intenzione di sviluppare un piano per la collaborazione Usa-Canada sui minerali critici: lo riferisce la stampa canadese dopo l'incontro tra i due leader a Washington. Come parte della loro ampia discussione sulla Cina, i due leader si sono impegnati a cooperare bilateralmente per fornire minerali critici per entrambe le economie. Con l'intensificarsi della guerra commerciale Usa, il presidente cinese Xi Jinping ha minacciato di vietare le esportazioni di terre rare, fondamentali per i principali settori dell'economia statunitense e per lo sviluppo di tecnologia avanzata. L'amministrazione Trump sta già sviluppando un piano d'azione per proteggere e far crescere forniture di 35 minerali critici essenziali per il paese. Gli Stati Uniti sono infatti fortemente dipendenti dalle importazioni per oltre il 50 per cento della domanda interna di 29 dei 35 minerali e mancano di produzione nazionale per 14 di essi. (Res)