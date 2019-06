Usa: presidente Trump riceve leader del Congresso dopo attacco dell'Iran a drone statunitense

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ricevuto alla Casa Bianca i principali esponenti della Camera dei rappresentanti e del Senato, dopo che l'Iran ha abbattuto un drone statunitense che sorvolava quello che secondo gli ufficiali Usa era lo spazio aereo internazionale sullo stretto di Hormuz. L'Iran, al contrario, sostiene che il drone si trovava nel suo spazio aereo. All'incontro hanno presenziato la presidente della Camera, Nancy Pelosi, il leader della minoranza del Senato, Chuck Schumer, il leader della maggioranza al Senato, Mitch McConnell e altri repubblicani. Vi era inoltre il segretario di Stato, Mike Pompeo, il segretario ad interim alla Difesa, Mark Esper e il consigliere per la Sicurezza nazionale John Bolton. Pelosi ha sollecitato per una risposta "strategica, intelligente", in concerto con gli alleati degli Stati Uniti. (segue) (Was)