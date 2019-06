Hong Kong: attivista Joshua Wong chiede a G-20 di fare pressioni su presidente cinese Xi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il noto attivista pro-democratico di Hong Kong, Joshua Wong, ha rivolto un appello ai leader globali affinché esercitino pressioni sul presidente cinese Xi Jinping in occasione del summit G-20 di Osaka, in programma la scorsa settimana, per il ricorso a proiettili di gomma e gas lacrimogeni da parte della polizia in occasione delle recenti proteste contro la legge sulle estradizioni nell’ex colonia britannica. L’attivista 22enne ha rivolto l’appello ieri, tramite il quotidiano “Nikkei”. “Sollecito i leader mondiali a incontrare Xi Jinping durante il summit del G-20, e a chiedergli perché abbia consentito alla polizia di Hong Kong di usare proiettili di gomma” contro i manifestanti, ha detto Wong. Ad Hong Kong continuano le polemiche in merito all’uso eccessivo della forza da parte della Polizia, che ha causato oltre 80 feriti durante le manifestazioni della scorsa settimana. (segue) (Cip)