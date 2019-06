Hong Kong: attivista Joshua Wong chiede a G-20 di fare pressioni su presidente cinese Xi (2)

- La classe dirigente politica e affaristica di Hong Kong sta tentando di chiudere la parentesi delle proteste di massa che hanno paralizzato la città nelle ultime settimane, in risposta al tentativo di approvazione di un controverso emendamento sulle estradizioni verso la Cina continentale. Il Consiglio legislativo dell’ex colonia britannica si è riunito per la prima volta dalla manifestazione che il 12 giugno scorso ha impedito la discussione del disegno di legge. I deputati dell’opposizione hanno sollecitato il segretario alla Sicurezza, John Lee, a fornire risposte in merito al massiccio utilizzo di proiettili in gomma e gas lacrimogeni per arginare le proteste, ed hanno chiesto le dimissioni del funzionario. Nelle manifestazioni, che domenica scorsa hanno portato a sfilare quasi due milioni di persone, sono rimasti feriti almeno 80 manifestanti e agenti di polizia. Lee si è scusato ed ha accettato la responsabilità per le divisioni sociali generate dal provvedimento, riferisce l’emittente locale Rthk.Il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, ha suggerito martedì, 18 giugno, che la controversa proposta di legge sulle estradizioni verso la Cina continentale, la cui discussione è stata rinviata a tempo indefinito in risposta alle proteste di massa delle ultime settimane, finirà probabilmente per scadere il prossimo anno senza essere stata discussa dal Consiglio legislativo cittadino. Lam è tornata a scusarsi per la gestione del piano e l’iniziare risposta alle proteste da parte dei cittadini dell’ex colonia britannica, che temono il provvedimento possa minare l’indipendenza e l’autonomia del sistema giudiziario dell’isola. “Vi ho sentito forte e chiaro”, ha detto Lam in riferimento alle proteste delle scorse settimane, che domenica hanno coinvolto quasi due milioni di honkonesi. “Offro le mie scuse più sincere ai cittadini di Hong Kong”. Lam ha ammesso che il disegno di legge “ha causato così tanta ansia, preoccupazioni e divergenze di opinioni, che non intendo procedere di nuovo con questo esercizio legislativo, se tali paure non riceveranno una risposta soddisfacente”. Lam ha ricordato che il disegno di legge verrà invalidato, se non sarà discusso prima della scadenza del mandato dell’attuale Consiglio legislativo, a luglio 2020. (segue) (Cip)