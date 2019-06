Hong Kong: attivista Joshua Wong chiede a G-20 di fare pressioni su presidente cinese Xi (4)

- Le manifestazioni contro il disegno di legge sulle estradizioni tenutesi gli scorsi fine settimana, e che domenica 16 giugno hanno mobilitato, secondo gli organizzatori, circa due milioni di persone, su una popolazione complessiva di sette milioni, rappresentano un chiaro “no” alla “sinizzazione” di quel territorio autonomo perseguita da Pechino. Il presdecessore dell’attuale presidente cinese Xi Jinping, Deng Xiaoping, vedeva Hong Kong come la chiave di volta per l’apertura dell’economia cinese continentale al mondo esterno, e per due decenni Hong Kong ha svolto efficacemente proprio tale funzione. Xi, divenuto leader del Partito comunista cinese nel 2012, ha adottato però un approccio differente. Il presidente cinese ha rifiutato qualunque compromesso con il Movimento degli ombrelli, che nel 2014 ha domandato a gran voce elezioni pienamente democratiche per il capo esecutivo di Hong Kong. Diversi deputati pro-democratici eletti nel Consiglio legislativo della città nel 2016 sono stati estromessi proprio facendo leva sulla loro partecipazioni al Movimento, due anni prima; il messaggio giunto da Pechino in quell’occasione è stato chiaro: il governo cinese non avrebbe tollerato il dissenso ad Hong Kong. (segue) (Cip)