Hong Kong: attivista Joshua Wong chiede a G-20 di fare pressioni su presidente cinese Xi (5)

- Anche la libertà di espressione goduta dai cittadini dell’isola appare minacciata: nel 2015, diversi cittadini di Hong Kong sono stati sequestrati e arrestati dalle autorità cinesi per aver venduto libri critici del Partito comunista. Quanto molti temevano riguardo il controllo esercitato dalla Cina continentale, pare dunque realizzarsi appena due decenni dopo la cessione di Hong Kong da parte del Regno Unito. Durante una cerimonia per la commemorazione del 20mo anniversario della cessione, nel 2017, Xi ha avvertito che “qualunque tentativo di minacciare la sovranità e la sicurezza della Cina, minacciare il potere del governo centrale e l’autorità della Legge di base (l’equivalente della Costituzione di Hong Kong), o di usare Hong Kong per attività di infiltrazione o sabotaggio contro la Cina continentale, costituisce un atto che viola la linea rossa, e in quanto tale assolutamente inammissibile”. In quella medesima occasione, il presidente cinese ha esortato a intensificare “l’educazione patriottica” dei giovani di Hong Kong. (segue) (Cip)