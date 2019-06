Hong Kong: attivista Joshua Wong chiede a G-20 di fare pressioni su presidente cinese Xi (10)

- Le radici delle frustrazioni di Hong Kong sono però più profonde del controverso provvedimento sulle estradizioni, che i cittadini della città temono possa aprire le porte a sequestri da parte delle autorità cinesi col beneplacito della legislazione formale. Anni di scontento per le dure tattiche di Pechino, e per la progressiva erosione dell’autonomia concessa ai residenti, stanno raggiungendo il punto di ebollizione. Ora il presidente Usa, Donald Trump, pare pronto a discutere le ultime proteste al summit del G-20 di Osaka, in programma alla fine di giugno. Per il presidente cinese Xi, si tratterebbe di una inaccettabile intromissione negli affari interni della Cina. Hong Kong rappresenta infatti uno degli interessi nazionali “core” di Pechino, e i cittadini di Hong Kong hanno già conquistato il sostegno dell’opinione pubblica internazionale, proprio mentre il fronte pro-indipendenza di Taiwan riguadagna terreno in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. (Cip)