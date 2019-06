Speciale infrastrutture: Serbia, ministro Mihajlovic a colloquio con società Bechtel su realizzazione Corridoio Morava

- Il ministro dell'Edilizia, infrastrutture e trasporti della Serbia, Zorana Mihajlovic, è stata a colloquio con i rappresentanti della società statunitense di costruzioni Bechtel. Secondo una nota del ministero serbo, al centro della riunione è stata la realizzazione del cosiddetto Corridoio stradale della Morava che dovrà attraversare la Serbia centrale. Il ministro ha dichiarato che il Corridoio della Morava rappresenta "il progetto numero 1" per il dicastero da lei guidato. Tale infrastruttura, ha spiegato Mihajlovic, è importante innanzitutto per il suo collegamento con l'autostrada Cacak-Pojate. Il Corridoio della Morava e il collegamento fra il Corridoio 10 e il Corridoio 11, ha aggiunto il ministro, rendono possibile lo sviluppo di un'area abitata da 500 mila persone. Nei mesi scorsi il ministro Mihajlovic ha precisato che la Serbia è pronta ad avviare un nuovo ciclo di investimenti nella propria rete infrastrutturale per un valore complessivo di 5,5 miliardi di euro. Il ministro ha detto inoltre di aspettarsi che "già fra un anno" venga compiuto un "salto storico" nel settore della logistica. Secondo quanto detto ancora dal ministro Mihajlovic, entro l'anno comincerà la costruzione del Corridoio della Morava, il più importante per i cittadini perché collegherà la Serbia centrale e la regione della Sumadija con i Corridoi 10 e 11. Le trattative per la costruzione del Corridoio della Morava, ha precisato il ministro, sono condotte attualmente con la società statunitense di costruzioni Bechtel. La Serbia, ha ancora detto il ministro, sarà in futuro collegata con il resto della regione attraverso le sezioni autostradali Preljina-Pozega e Kuzmin-Sremska Raca, che faranno parte della nuova direttrice verso Sarajevo, e attraverso l'autostrada Nis-Pristina. "Continuiamo anche nella costruzione della linea ferroviaria veloce Belgrado-Budapest, stiamo investendo molto denaro nella ferrovia come da decenni non veniva fatto", ha concluso la Mihajlovic. (Seb)