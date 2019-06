Kosovo: fonti stampa, membro Intelligence serba nominato consigliere del presidente Thaci

- Un esponente dei servizi di sicurezza serbi è stato nominato consigliere del presidente kosovaro Hashim Thaci. E' quanto riferisce l'emittente televisiva kosovara "T7", secondo cui si tratta di Branislav Nikolic, un cittadino serbo ritratto in un video diffuso dall'emittente "Rtk" nel 2009 mentre offriva soldi a kosovari albanesi per testimoniare contro l'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Secondo quanto evidenzia il portale d'informazione "Gazeta Express", Nikolic figura oggi nella lista dei consiglieri del presidente Thaci. L'ufficio del presidente kosovaro al momento non ha commentato le domande dell'emittente "T7" su eventuali controlli precedenti all'assunzione di Nikolic come consigliere. (Kop)