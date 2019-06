Balcani occidentali: Lega-M5s, posti paletti precisi e rigorosi in vista di negoziati per ingresso Ue-Nato

- I capigruppo di Lega e Movimento cinque stelle in commissione Affari esteri della Camera, rispettivamente Paolo Formentini e Pino Cabras, in merito all'approvazione all'unanimità della risoluzione sull'integrazione dei Balcani occidentali nelle istituzioni euroatlantiche, affermano in una nota che "con la risoluzione approvata oggi, vengono introdotti paletti precisi e stringenti per l'inclusione nelle istituzioni euro-atlantiche dei Paesi dell'area dei Balcani occidentali, a partire da una maggiore stabilizzazione e dal sostegno dei processi di democrazia. L'impegno - spiegano i due parlamentari - è di proseguire rigorosi negoziati con Serbia e Montenegro, sottoporre a valutazione le riforme realizzate da Albania e Macedonia del Nord, in vista di un'apertura di negoziati. Inoltre, l'obiettivo è incoraggiare Serbia e Kosovo a normalizzare le relazioni, promuovendo un accordo che tuteli le minoranze, libertà di culto, patrimonio culturale di ispirazione religiosa, come i monasteri ortodossi: tutti processi", concludono Formentini e Cabras, "indispensabili e imprescindibili per l'entrata in area Ue-Nato".(Com)