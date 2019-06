Kosovo: presidente Thaci, Ue “ingiusta” verso paese, isolamento deve finire (3)

- Thaci è intervenuto ieri sulle conclusioni del Consiglio affari generali di martedì in Lussemburgo, sostenendo che Pristina non vuole essere danneggiata a causa dei problemi dell'Ue.L'Unione europea non ha superato il suo "istinto protezionista" e la "negligenza" verso i Balcani occidentali, in particolare riguardo il Kosovo, ha detto il presidente kosovaro. Secondo Thaci, i problemi interni all'Ue "offuscano la sua visione". Il presidente kosovaro ha commentato in questo modo le conclusioni del Consiglio affari generali di ieri in Lussemburgo, sostenendo che Pristina non vuole essere danneggiata a causa dei problemi dell'Ue. "Non ci possiamo qualificare come colpevoli per il ruolo ridotto dell'Ue nella regione e nel Kosovo, a causa degli attuali fallimenti", ha dichiarato Thaci secondo cui Pristina viene trattata "diversamente" anche rispetto agli altri paesi della regione e ciò rappresenta "un' ingiustizia". "L'isolamento e la stagnazione devono cessare", ha concluso. (segue) (Kop)