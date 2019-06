Sicurezza: Rizzi incontra delegazione agenzie Polizia di Albania e Kosovo

- Nel pomeriggio di ieri, il vicedirettore della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Rizzi, ha incontrato una delegazione di Agenzie di Polizia della Repubblica Albanese e del Kosovo. Il Meeting Skanderbeg, tenutosi presso la Criminalpol, rientra nel progetto IPA II - "Countering serious crime in the Western Balkans" dell'Unione Europea e segue i precedenti incontri con le delegazioni della Repubblica di Macedonia del Nord e della Bosnia Erzegovina. Il progetto IPA II ha l'obiettivo di supportare sei Paesi dell'area balcanica in materia di sicurezza , anche in vista del loro ingresso nell'Unione Europea. Durante l'incontro sono state illustrate agli ospiti le best practices del law enforcement italiano nella lotta al crimine organizzato transnazionale e le attività del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. L'incontro si è particolarmente incentrato su piani di azione e di sinergica collaborazione bilaterale tra Italia, Albania e Kosovo. Rizzi ha evidenziato come le forze di polizia italiane interpretino come una grande opportunità quella di supportare Paesi come l'Albania e il Kosovo nell'innalzare gli standard di sicurezza, anche attraverso l'esperienza del modello organizzativo ed operativo italiano. La cooperazione di polizia non è mai un'operazione a senso unico e i vantaggi sono sempre reciproci, nel comune interesse della prevenzione e il contrasto del crimine e del terrorismo. (Rer)