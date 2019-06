I fatti del giorno - Balcani (2)

- Serbia: premier Brnabic, vertice Parigi è "occasione mancata" - Il summit previsto a Parigi per il primo luglio è "un'occasione mancata": lo ha detto oggi la premier della Serbia, Ana Brnabic, commentando le dichiarazioni del presidente Aleksandar Vucic secondo cui "molto probabilmente" il vertice non si terrà. Secondo quanto riporta l'emittente "Rts", Brnabic ha osservato che "nuovamente stiamo perdendo tempo" a causa di "persone che non capiscono quanto sia importante ogni singolo giorno" per la regione dei Balcani occidentali. "Sono molto delusa e non so quale possa essere l'alternativa al dialogo, quale possa essere un altro modo per risolvere i problemi che abbiamo", ha detto la premier a proposito dell'attuale stallo nelle trattative fra Belgrado e Pristina per il raggiungimento di una soluzione di compromesso al problema del Kosovo. "Tutti parlano dell'Accordo di Prespa e fanno dei paralleli, ma per raggiungere un accordo o un compromesso dovete avere due parti pronte al compromesso", ha poi commentato Brnabic a proposito dell'accordo raggiunto fra Skopje e Atene sul nome Macedonia del Nord. (segue) (Res)