Usa: S&P 500 tocca nuovo record sulla scia dei segnali Fed su riduzione tassi

- L'indice azionario S&P 500 ha chiuso oggi, 20 giugno, segnando un massimo storico, dopo l'annuncio della Federal Reserve (Fed), la Banca centrale statunitense, che mercoledì ha mantenuto invariati i tassi di interesse, non escludendo possibili tagli in futuro. L'indice di riferimento delle 500 maggiori società Usa è salito di 28 punti, pari a circa l'1 per cento, chiudendo a 2.954 punti e superando il precedente massimo di 2.946 del 30 aprile. Per la prima volta dalla fine del 2016 invece il rendimento del titolo del Tesoro Usa a 10 anni è sceso al di sotto del 2 per cento. Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha detto mercoledì che la Banca centrale manterrà i tassi di interesse stabili ma ha segnalato che è disposta ad abbassarli entro la fine dell'anno se le tensioni commerciali e l'economia globale peggioreranno. L'attuale tasso di interesse di riferimento della Fed è fissato tra il 2,25 per cento e il 2,5 per cento. (Was)