Energia: biocarburanti, Brasile annuncia investimenti per 13 miliardi di real

- Il ministro delle Miniere e dell'energia brasiliano, Bento Albuquerque, ha annunciato uno stanziamento di 13 miliardi di real (3 miliardi di euro) nell'ambito del programma Renovabio, il più grande piano di finanziamento federale nel settore del biocarburanti ricavati dalla canna da zucchero. "Il RenovaBio, che entrerà in vigore a partire da gennaio 2020, prevede investimenti massicci nel settore dell'etanolo. In particolare per 9 miliardi di real (2 miliardi di euro) all'anno in favore del rinnovo delle piantagioni di canna da zucchero e per altri 4 miliardi di real (un miliardo di euro) in favore dell'azioni volte all'aumento della produzione di canna da zucchero", ha dichiarato il ministro a margine del vertice sull'etanolo, uno dei principali eventi mondiali di energia rinnovabile, svoltosi a San Paolo. Albuquerque ha sottolineato l'importanza del settore energetico legato alla canna da zucchero in Brasile. "E' un settore nel quale il paese ha creduto fin dall'inizio. Ciò che è stato realizzato negli ultimi anni, i numeri che abbiamo raggiungi e la tecnologia che abbiamo sviluppato aiuteranno a renderci una grande nazione", ha dichiarato. All'evento erano presenti anche il ministro dell'Ambiente, Ricardo Salles, il ministro della Casa Civile, Onyx Lorenzoni, il ministro dell'Agricoltura, Tereza Cristina e gli altri rappresentanti del settore delle bioenergie. (Brb)