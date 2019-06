Ue: Consiglio invita Russia a rilasciare marinai ucraini catturati, restituire navi sequestrate e liberare accesso stretto di Kerch

- Il Consiglio europeo ribadisce il suo invito alla Russia a rilasciare incondizionatamente i marinai ucraini catturati, a restituire le navi sequestrate e a garantire il libero passaggio di tutte le navi attraverso lo stretto di Kerch, conformemente al diritto internazionale. E' quanto si legge nel testo delle conclusioni raggiunte dai capi di Stato e di governo dell'Unione europea che hanno espresso "la massima preoccupazione per il decreto presidenziale russo del 24 aprile, che consente il rilascio semplificato di passaporti in talune zone delle regioni ucraine di Donetsk e di Luhansk, che è in contrasto con lo spirito e gli obiettivi degli accordi di Minsk". Il Consiglio europeo continuerà a monitorare la situazione nell'Ucraina orientale ed è pronto a prendere in considerazione ulteriori opzioni, tra cui il mancato riconoscimento dei passaporti russi emessi in contrasto con gli accordi di Minsk, in stretto coordinamento con i suoi partner internazionali. Il Consiglio europeo chiede un'urgente ripresa degli sforzi negoziali in vista dell'attuazione degli accordi di Minsk e delle misure volte a ricostruire la fiducia tra le parti.(Beb)