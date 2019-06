Kosovo: presidente Thaci, Ue “ingiusta” verso paese, isolamento deve finire (2)

- Secondo il capo di Stato, “l'Ue sta trattando il Kosovo in modo diverso dagli altri paesi, e questa ingiustizia è evidente”. Il presidente kosovaro ha aggiunto che lo “stesso vale per la mancanza di un impegno costruttivo delle nostre istituzioni statali per coordinare le azioni strategiche nell'interesse del paese”. Per questo motivo, Thaci ha invitato “i leader delle istituzioni e i capi dei partiti parlamentari a riflettere sulla grave situazione nel nostro paese nei confronti delle nostre prospettive di adesione nell'Ue e nella Nato: l'isolamento e la stagnazione devono finire”. (segue) (Kop)