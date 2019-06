Kosovo: presidente Thaci licenzia consigliere ex membro intelligence serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha annunciato nella serata di avere disposto il licenziamento di uno dei suoi consiglieri di nazionalità serba dopo che ieri alcuni media avevano riferito che l’uomo era stato membro del servizio di intelligence di Belgrado. L’emittente “T7” ha riporto lo scorso martedì 18 giugno che Branislav Nikolic, ex agente dei servizi, stava lavorando come consigliere presso la presidenza di Pristina dal 2016. Il presidente ha confermato ieri in una dichiarazione ha spiegato che il suo ufficio non aveva informazioni su le sue attività passate dell’uomo. "L'ufficio del presidente non ha avuto alcuna informazione ufficiale dalle istituzioni di sicurezza del Kosovo sul potenziale coinvolgimento di Branislav Nikolic in attività sospette, come riportato dai media", si legge nel comunicato stampa. Nikolic, cittadino serbo ritratto in un video diffuso nei giorni scorsi dall'emittente "Rtk" nel 2009 mentre offriva soldi a kosovari albanesi per testimoniare contro l'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Secondo quanto evidenziato dal portale d'informazione "Gazeta Express", Nikolic figurava nella lista dei consiglieri del presidente Thaci.(Kop)