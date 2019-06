Georgia: Bakthtadze e Zurabishvili condannano violenze durante le proteste

- Le principali cariche istituzionali georgiane sono intervenute sulle proteste in corso nelle ultime ore a Tbilisi. Per il premier Mamuka Bakhtadze si tratta di un tentativo del Movimento nazionale, partito conservatore all’opposizione, di violare in maniera aggressiva il quadro legislativo del paese caucasico. “Negli ultimi setti anni diverse volte abbiamo visto il Movimento nazionale tentare di favorire l’instabilità sociale. Non capiscono che non ce la faranno mai”, ha detto Bakhtadze, che poi ha rivolto un messaggio ai tanti giovani che stanno partecipando alle manifestazioni di piazza. “Sono con voi, sostengo la vostra sincera protesta”, ha detto il capo del governo, rimarcando tuttavia che ogni “forma di violenza in Georgia è inaccettabile. Siamo un paese che non tollererà mai la violenza e risponderemo in maniera adeguata”. (segue) (Res)