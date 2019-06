Arabia Saudita: Onu, Canada e Stati Uniti dovrebbero colpire con sanzioni bin Salman per uccisione Khashoggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni attualmente imposte da Canada, Stati Uniti e alcuni paesi dell'Unione europea non si spingono abbastanza oltre e dovrebbero direttamente colpire l’erede al trono dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, per l'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi, avvenuto a Istanbul il 2 ottobre dello scorso anno. Lo sostiene la special rapporteur dell’Onu, Agnes Callamard, dopo la diffusione ieri del rapporto delle Nazioni Unite che ha riscontrato “prove credibili” che indicano come il principe bin Salman, sia “individualmente responsabile”, assieme ad altri funzionari di alto livello di Riad, dell’omicidio del giornalista. "Le persone sanzionate all'indomani dell'esecuzione di Khashoggi sono relativamente di basso livello", ha scritto Callamard. "In vista delle prove credibili sulle responsabilità del principe ereditario per l'omicidio, tali sanzioni dovrebbero anche includere il principe ereditario e le sue risorse personali all'estero", si legge. (segue) (Res)