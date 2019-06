Arabia Saudita: Onu, Canada e Stati Uniti dovrebbero colpire con sanzioni bin Salman per uccisione Khashoggi (2)

- Lo scorso novembre, il governo canadese di Trudeau ha imposto sanzioni contro 17 sauditi, congelando i singoli beni e rendendoli inammissibili in Canada. Il ministro degli affari Esteri, Chrystia Freeland, ha chiesto ripetutamente una "completa indagine internazionale indipendente", ma non ha proceduto con ulteriori sanzioni. "Questo rapporto descrive le gravi circostanze relative all'omicidio di Jamal Khashoggi", ha detto Freeland in una dichiarazione. "Le spiegazioni fornite dall'Arabia Saudita fino ad oggi sono insufficienti (…). I responsabili dell'omicidio di Jamal Khashoggi devono essere giudicati e devono affrontare la giustizia", ha commentato il ministro degli Esteri. (Res)