Usa: dipartimento di Stato esclude Arabia Saudita da blacklist su utilizzo bambini soldato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Trump ha pubblicato oggi, 20 giugno, un elenco di paesi inseriti in una blacklist per il reclutamento di bambini soldato, decidendo di non includere l'Arabia Saudita. La scelta ha provocato aspre critiche da parte di gruppi statunitensi per i diritti umani. Anche il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, non ha fatto menzione dell'Arabia Saudita quando ha nominato i paesi che non stanno facendo abbastanza per combattere contro il traffico di esseri umani, anche se il dipartimento di Stato afferma che l'impegno saudita è diminuito. Gruppi per i diritti umani affermano che la coalizione a guida saudita, impegnata nella guerra nello Yemen, ha schierato i bambini sudanesi nella sua lotta contro gli Houthi. L'elenco del dipartimento di Stato includeva il Sudan, menzionando i resoconti dei media che asserivano il possibile ruolo dell'Arabia Saudita nel reclutamento di bambini soldato. (segue) (Was)