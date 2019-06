Usa: dipartimento di Stato esclude Arabia Saudita da blacklist su utilizzo bambini soldato (2)

- Nel suo rapporto annuale sulla tratta di esseri umani, il dipartimento di Stato ha però declassato l'Arabia Saudita, stretto alleato dell'amministrazione Trump, al più basso livello di conformità con la legge sulla protezione delle vittime del traffico di esseri umani varata nel 2000. Il regno e le altre nazioni con questa designazione, identificate come i paesi di "Livello 3" non sono in grado di "rispettare pienamente gli standard minimi per l'eliminazione della tratta e non stanno compiendo sforzi significativi per farlo". (Was)