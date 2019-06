Ue: salta accordo su transizione per Unione neutrale su clima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conclusioni raggiunte stasera dicono: "A seguito delle discussioni settoriali tenute negli ultimi mesi, il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione a proseguire i lavori sulle condizioni, gli incentivi e il quadro di riferimento da attuare in modo da garantire una transizione verso un'Unione europea neutrale dal punto di vista climatico in linea con l'accordo di Parigi che preservi la competitività europea, sia equo e socialmente equilibrato, tenga conto delle circostanze nazionali degli Stati membri e rispetti il loro diritto di decidere sul proprio mix energetico, basandosi sulle misure già concordate per raggiungere l'obiettivo di riduzione del 2030". (Beb)