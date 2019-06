Ue: Consiglio ribadisce impegno per stabilire verità su volo Mh17

- A ridosso dei cinque anni (17 luglio) dall'abbattimento del volo Mh17, l'aereo malese abbattuto in Ucraina nel 2014 che ha causato 298 vittime, il Consiglio europeo ribadisce il suo pieno sostegno a tutti gli sforzi volti a stabilire verità, giustizia e responsabilità per le vittime e i loro parenti in conformità con la risoluzione 2166 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. In tale contesto, accoglie con favore l'annuncio, da parte del gruppo investigativo congiunto del 19 giugno 2019, che le accuse penali saranno presentate nei Paesi Bassi contro quattro persone, e invita la Russia a cooperare pienamente con le indagini in corso, dichiarandosi pienamente fiducioso nell'indipendenza e nella professionalità delle procedure legali che si prospettano. Il Boeing della Malaysia Airlines, che decollò da Amsterdam per Kuala Lumpur, fu abbattuto sulla zona di conflitto armato nella regione orientale separatista dell'Ucraina il 17 luglio 2014.(Beb)