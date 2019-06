Ue-Africa: Consiglio ribadisce importanza partenariato tra continenti

- Il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza cruciale del partenariato strategico dell'Ue con l'Africa. E' quello che si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo. "Ci impegniamo a svilupparlo ulteriormente con un'ambizione condivisa per affrontare insieme le sfide comuni e globali. La stabilità, la sicurezza e la prosperità dei paesi della sponda meridionale del Mediterraneo sono di importanza cruciale per l'Ue. In questo contesto, la pace e la stabilità a lungo termine in Libia sono una priorità comune. L'Ue ribadisce il suo sostegno al processo guidato dall'Onu per la cessazione delle ostilità e una soluzione politica inclusiva", hanno scritto i capi di Stato e di governo. Il Consiglio europeo ha accolto con favore il rinnovato slancio nelle relazioni Ue-Marocco e attende con interesse l'imminente Consiglio di associazione Ue-Marocco.(Beb)