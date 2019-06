Albania: domani protesta opposizione non parlamentare, ambasciata italiana invita a prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata italiana di Tirana, in Albania, ha invitato gli italiani residenti nella capitale alla prudenza, in vista della manifestazione dell'opposizione non parlamentare attesa domani in città. In una nota, l'ufficio diplomatico chiede in particolare di evitare i punti di assembramento e a seguire gli aggiornamenti della stampa, precisando che la manifestazione è prevista a partire dalle ore 20. La protesta, si legge nella nota, includerà il centro di Tirana, in particolare il Dëshmorët e Kombit Boulevard, vicino al seggio presidenziale e al palazzo governativo. (segue) (Alt)