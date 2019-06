Ue-Russia: portavoce Tusk, proroga sanzioni è stata unanime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni alla Russia sono state estese unanimemente di altri sei mesi per la mancata realizzazione degli accordi di Minsk. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter ufficiale il portavoce del presidente del Consiglio europeo, Preben Aamann. Il Consiglio europeo ha prorogato oggi fino al 23 giugno 2020 le misure restrittive introdotte in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Russia. Le misure, che si applicano alle persone dell'Ue e alle imprese con sede nell'Ue, sono limitate al territorio della Crimea e di Sebastopoli. Le sanzioni comprendono divieti relativi alle importazioni di prodotti originari della Crimea o di Sebastopoli nell'Ue, agli investimenti in Crimea o a Sebastopoli, vale a dire che nessun cittadino europeo e nessuna impresa con sede nell'Ue può acquistare beni immobili o entità in Crimea, finanziare imprese della Crimea o fornire servizi correlati, ai servizi turistici in Crimea e a Sebastopoli, in particolare le navi da crociera europee non possono fare scalo nei porti della penisola di Crimea, salvo in caso di emergenza, alle esportazioni di determinati beni e tecnologie diretti a imprese della Crimea o destinati ad essere usati in Crimea nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia e concernenti la prospezione, l'esplorazione e la produzione di petrolio, gas e risorse minerali. È inoltre vietato fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria relativi ad infrastrutture in detti settori. (segue) (Beb)