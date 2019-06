Roma: Raggi, amministrazione torna a investire per rilanciare economia e lavoro. Investimenti per 1,8 miliardi in 3 anni. (2)

Roma, 20 giu 21:12 - (Agenzia Nova) - "Avere i conti in ordine - spiega Raggi - ci consente, oltre che di finanziare opere per la città, di continuare l'azione di riduzione del debito: grazie all'avanzo di Amministrazione possiamo coprire debiti fuori bilancio ereditati dalle precedenti gestione e ridurre ulteriormente di oltre 89 milioni di euro i mutui con le banche. Senza dimenticare i municipi a cui, con la variazione di bilancio, sono state destinate risorse in modo uniforme per consentire uno sviluppo armonico di tutti i territori. Questi sono i fatti, i numeri. E dimostrano che Roma non è ferma. Roma riprende a investire. È un messaggio concreto alle forze produttive della città e ai cittadini. In questi giorni vedete che il numero di cantieri si sta moltiplicando: questo, al di là delle parole, è il chiaro segnale che finalmente tornano gli investimenti pubblici". (Rer)