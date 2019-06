Medio Oriente: Trump, Iran non ha abbattuto intenzionalmente il drone Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono aumentate da quando Trump ha annunciato il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo nucleare iraniano lo scorso anno. L’episodio giunge nel pieno delle tensioni tra Teheran e Washington dopo gli attacchi contro delle petroliere avvenuti a maggio davanti a Fujairah e la scorsa settimana nel Golfo dell’Oman per i quali gli Usa hanno attribuito la responsabilità alla Repubblica islamica. Il comandante dei Guardiani della rivoluzione, generale Hossein Salami, ha dichiarato che l’abbattimento è un avvertimento agli Usa. “L’unico modo per i nostri nemici per essere sicuri è quello di rispettare la nostra sovranità, la nostra sicurezza e gli interessi della grande nazione iraniana”, ha affermato Salami. Il comandante dei Pasdaran ha chiarito: “Non cerchiamo la guerra, ma siamo pronti a rispondere a tutte le dichiarazioni di guerra”. Nel suo intervento Salami si è rivolto anche ai paesi vicini, mettendoli in guardia dalle conseguenze di un eventuale conflitto “affinché i loro territori non vengano usati come campo di battaglia” L'ex segretario alla Difesa Usa, Patrick Shanahan, ha annunciato lunedì scorso che gli Stati Uniti invieranno 1.000 soldati in Medio Oriente in risposta all'aumento dell'aggressione iraniana. (Was)