Usa-Canada: incontro tra Trump e Trudeau, discussi trattato America del nord e detenuti canadesi in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo accordo commerciale dell'America del Nord, il conflitto con la Cina e lo stato dell'alleanza tra Stati Uniti e Canada sono stati i nodi centrale discussi nell'incontro di oggi tra il primo ministro canadese Justin Trudeau e il presidente Usa Donald Trump alla Casa Bianca. Parlando dallo Studio Ovale, Trump ha detto che entrambi i leader vogliono spingere per la ratifica dell'accordo commerciale Usmca (United States–Mexico–Canada Agreement), che andrà a sostituire il vecchio accordo commerciale Nafta. L'inquilino della Casa Bianca ha espresso fiducia che gli Stati Uniti avrebbero approvato presto l'accordo e ha invitato la speaker della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, a "fare la cosa giusta", viste le perplessità espresse da alcuni esponenti del Partito democratico. Il Messico ieri, 19 giugno, è diventato il primo dei tre paesi a ratificare l'accordo. In merito ai due canadesi detenuti in Cina dopo l'arresto in Canada del direttore finanziario di Huawei, Meng Wanzhou, Trump ha detto che avrebbe fatto "qualsiasi cosa" per aiutare Ottawa e si è detto pronto a sostenere la posizione canadese con il presidente cinese Xi Jinping, durante l'incontro al G20 in Giappone della prossima settimana. (Was)