Energia: Eia, oleodotti possono deviare un terzo del petrolio in transito su stretto di Hormuz

- Gli oleodotti costruiti dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti possono deviare circa un terzo del petrolio in uscita dal Golfo Persico, non a sufficienza se lo Stretto di Hormuz fosse chiuso anche temporaneamente. Lo sostiene un rapporto dell'Energy Information Administration (Eia), divisione del Dipartimento dell'Energia Usa. "Lo stretto di Hormuz è il più importante transito petrolifero mondiale a causa dei grandi volumi di petrolio che fluiscono attraverso lo stretto", ha detto l'Eia. "L'incapacità del petrolio di transitare su un importante transito, anche temporaneamente, può portare a notevoli ritardi nell'approvvigionamento e costi di spedizione più elevati, con conseguente aumento dei prezzi energetici mondiali". Nel 2018, il flusso giornaliero di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz era in media di 21 milioni di barili al giorno, ovvero l'equivalente di circa il 21 per cento del consumo globale di liquidi petroliferi, secondo il rapporto. La capacità totale invece del gasdotto dai due paesi è stimata a 6,5 ​​milioni di barili al giorno, si legge nel rapporto che giunge nel mezzo delle tensioni tra Stati Uniti e Iran nella regione, e culminate oggi con l'abbattimento di un drone di sorveglianza statunitense che Washington afferma si trovasse nello spazio aereo internazionale sopra lo stretto, vicino il Golfo dell'Oman, mentre per Teheran si trovava nella sua provincia di Hormozgan.(Was)