Brasile: Organizzazione internazionale lavoro chiede al governo modifica riforma per violazione diritto dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione per l'applicazione delle norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) ha chiesto al governo brasiliano di valutare la possibilità di modificare la riforma del lavoro (legge 13467/2017) approvata dal governo di Michel Temer nel novembre del 2017. Secondo quanto riferito dall'organizzazione, la riforma violerebbe la "Convenzione 98" approvata dall'Oil sotto l'egida delle Nazioni Unite della quale il Brasile è firmatario. Approvata dall'Oil nel 1949 e ratificata dal Brasile nel 1952, durante il governo di Getulio Vargas, la "Convenzione 98" stabilisce regole di protezione in materia di diritti dei lavoratori, come il diritto sindacale e la partecipazione dei rappresentanti alla contrattazione collettiva. Secondo l'Oil la riforma introduce la possibilità che accordi successivi e particolari raggiunti all'interno di aziende possano avere un'applicabilità al di sopra della contrattazione collettiva a livello nazionale. Possibilità non contemplata nella "Convenzione 98". (segue) (Brb)