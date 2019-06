Brasile: Organizzazione internazionale lavoro chiede al governo modifica riforma per violazione diritto dei lavoratori (2)

- L'Oil ha preso posizione dopo la denuncia presentata da parte del sindacato brasiliano Confederazione unica del lavoro (Cut), sostenendo che gli emendamenti, che sono entrati in vigore a novembre 2017, sono stati approvati senza la dovuta consultazione dei lavoratori. L'Organizzazione ha analizzato la questione sollevata dalla Cut nel corso della conferenza internazionale del lavoro in corso a Ginevra, in Svizzera. Secondo l'Oil è necessario che il Brasile effettui degli adeguamenti alla legge e che discuta questi con le organizzazioni di categoria e i sindacati. In una nota la Cut ha affermato che la decisione della commissione dell'Oil "conferma l'accusa fatta dai lavoratori brasiliani circa l'assoluta mancanza di consultazione nella redazione e adozione della riforma e richiedono al governo di aprire un tavolo di consultazioni efficaci, che portino a una modifica della legge". (Brb)