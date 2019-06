Georgia: polizia usa gas lacrimogeni contro manifestanti davanti al parlamento

- Le forze dell'ordine hanno usato gas lacrimogeni durante la manifestazione che si sta svolgendo nella città di Tbilisi, in Georgia, di fronte al parlamento. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Interpressnews”, diverse persone sono svenute e la situazione si sta facendo sempre più tesa. Secondo l'emittente televisiva georgiana "1TV", i manifestanti - che sono scesi in piazza nel pomeriggio - chiedono le dimissioni del presidente del parlamento e del ministro degli Interni per un incidente avvenuto oggi nel palazzo del parlamento e che ha coinvolto i membri di una delegazione russa. La sessione dell’Assemblea di questa mattina, è stata infatti interrotta più volte e si è conclusa prematuramente a causa delle proteste avanzate da molti esponenti dell’opposizione politica georgiana in merito alla modalità con cui è stata condotta la riunione. Quest’ultima, infatti, è stata presieduta dal deputato russo Sergei Gavrilov, accusato di aver violato le leggi del paese caucasico all’interno dei territori occupati dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud (nota anche come Tskhinvali). Le autorità presenti all’Assemblea, che ha radunato 100 personalità istituzionali suddivise in 25 delegazioni, hanno anche dovuto concludere la riunione prima del previsto, dopo che alcuni esponenti dell’opposizione, al termine di una breve pausa, hanno tentato di non far rientrare Gavrilov all’interno dell’aula plenaria.(Res)