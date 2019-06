Iran: Ue, venerdì 28 a Vienna riunione commissione congiunta Jcpoa

- Si riunirà a Vienna venerdì prossimo, 28 giugno 2019, una riunione della commissione congiunta del piano d'azione globale congiunto (Jcpoa). Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna. La commissione mista sarà presieduta a nome dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, dal segretario generale del Seae, Helga Schmid, e vedrà la partecipazione dall'E3+2 (Cina, Francia, Germania, Russia, Regno Unito) e all'Iran. L'incontro è stato convocato con l'intenzione di assicurare la continua attuazione del Jcpoa in tutti i suoi aspetti e discutere i modi per affrontare le sfide derivanti dal ritiro e re-imposizione di sanzioni da parte degli Stati Uniti sull'Iran, nonché da recenti annunci da parte dell'Iran riguardo all'attuazione dei suoi impegni nucleari. (Beb)