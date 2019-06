Medio Oriente: Netanyahu invita comunità internazionale a sostenere Usa per fermare Iran (2)

- L’MQ-4C Triton ha tempi di volo, altitudine e raggio d’azione leggermente inferiore all’RQ-4. Gli iraniani affermano che il velivolo "è stato abbattuto dalle forze aeree" vicino a Kouh-e Mobarak, nella zona del porto di Jask "dopo aver violato lo spazio aereo iraniano", dopo che “si era infiltrato nella provincia costiera di Hormozgan, nel sud del paese", che si affaccia sullo strategico Stretto di Hormuz. Il funzionario Usa citato dalla “Cnn” chiarisce invece che il drone è stato abbattuto mentre si trovava a circa 17 miglia dall’Iran. Finora il Pentagono non ha commentato ufficialmente l’episodio, mentre il comando centrale degli Stati Uniti ha diffuso un comunicato in cui "conferma" che un RAP-4A Global Hawk - un sistema di sorveglianza marittima (Broad Area Maritime Surveillance - Bams-D) - è stato "colpito da dal sistema missilistico terra-aria iraniano mentre operava nello spazio aereo internazionale sullo Stretto di Hormuz intorno alle 11:35 (Gmt) del 19 giugno". Il Comando centrale Usa chiarisce che "le notizie iraniane sul fatto che il velivolo fosse nello spazio aereo iraniano sono false" e che si tratta di "un attacco non provocato a un bene di sorveglianza degli Stati Uniti nello spazio aereo internazionale". (segue) (Res)