Milano: Morelli (Lega), Sala è un 'bauscia', un gradasso e un bugiardo

- Il capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Milano, Alessandro Morelli, si è scagliato contro il sindaco Giuseppe Sala, per quanto ha dichiarato questa mattina a proposito degli emendamenti dell'opposizione alla delibera sulla riforma tariffaria. "Oggi leggiamo le dichiarazioni del sindaco nei confronti dell'opposizione, che rappresenta metà di Milano: dice che la metà dei milanesi non ha idee. Il sindaco di Milano fa il 'bauscia' e il gradasso nei confronti dei milanesi. Sta compiendo un'azione che non solo è offensiva nei confronti dei milanesi. Fosse un'azione solo da spaccone, sarebbe anche accettabile. Ma il problema è che è un bugiardo, perché se dice che non verranno aumentati gli abbonamenti, dice una bugia", ha attaccato Morelli. "Se si consente al sindaco di Milano di fare il 'bauscia' con metà dei suoi cittadini, noi tutti milanesi, noi all'interno di questo Consiglio, non possiamo accettarlo. Il rispetto nei confronti di tutti i milanesi dev'essere innanzitutto il rispetto della verità. Questa istituzione ogni giorno che passa perde dignità ed è un vero peccato. Noi avremmo voluto lavorare in maniera più costruttiva a questa manovra economica", ha aggiunto Morelli, concludendo che "il sindaco ha cercato di usare Milano come un trampolino, non ce l'ha fatta e oggi cerca di tornare a piè pari, con le calzette colorate, sulla nostra città". (Rem)