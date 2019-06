Decreto Sicurezza: Consulta, no a potere sostitutivo prefetto in attività Comuni e Province

- La Corte Costituzionale, è scritto in una nota, "ha esaminato alcune disposizioni del Titolo II del 'decreto Sicurezza' e ha ritenuto, in particolare, che sia stata violata l’autonomia costituzionalmente garantita a Comuni e Province. Pertanto, ha accolto le censure sull’articolo 28 che prevede un potere sostitutivo del prefetto nell’attività di tali enti". (Com)