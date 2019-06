Rocca di Papa: Asl Rm2, si aggravano condizioni sindaco Crestini, rimane prognosi riservata

- "Le condizioni del sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini si sono aggravate a causa di una sopraggiunta crisi respiratoria e dal quadro derivante dalle infezioni delle lesioni riportate dovute alla lunga permanenza nel luogo dell'incendio. Permane la prognosi riservata". Lo comunica in una nota la Asl Roma 2 in merito alle condizioni del sindaco di Rocca di Papa ricoverato presso il Centro Grandi Ustioni dell'ospedale Sant'Eugenio. (Com)